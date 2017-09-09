مصادر: الاتصالات مستمرة مع روسيا.. ولم يحدد موعد لاستئناف الرحلات

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر بوزارة الطيران المدني ان الاتصالات مستمرة مع روسيا ، بشأن عودة السياحة الروسية إلى المدن المصرية، واستئناف حركة الطيران بين البلدين، والتى قد توقفت منذ أكثر من عام ونصف، نتيجة حادث الطائرة الروسية التى سقطت فى شمال سيناء، ومازالت التحقيقات مستمرة حول السبب الفعلى للحادث.

وأضافت المصادر المطارات المصرية مستعدة لاستقبال الرحلات الروسية، فى أى وقت يحدده الجانب الروسى فقط، وأن جميع متطلبات الجانب الروسي تم تنفيذها وفقا لرغبتهم، وأكدت المصادر حتى الآن لم يتم تحديد الموعد الرسمى لاستئناف حركة الطيران، وأشارت المصادر تم تجهيز المطارات بأجهزة الاكس راى، والبصمة البيومتيرية، إضافة إلى تدريب العاملين على هذه الأجهزة الحديثة والمتطورة.

وأكدت المصادر أن المطارات اجتازت جميع الاختبارات والتفتيشات العالمية، والتى تواكبت عليها خلال المرحلة الماضية، والتى اثبتت مدى التطور فى التامين والتدريب اللازم للعاملين، وأن جميع المطارات المصرية آمنة وعلى مستوى عالٍ من الحرفية فى التعامل مع كل حدوث أزمة أو طارئ.​