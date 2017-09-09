أيهما صحي الخبز البلدي أم الخبز الأبيض؟

كتب - هشام عواض:

ینصح خبراء التغذیة دائمًا بتناول الحبوب الكاملة، "الخبز البلدي" المصري الذي يصنع من القمع الكامل، الذي يعتبر وجبة خفیفة صحیة مقارنة بالخبز الأبیض، لاحتواءه على الألیاف، وربما يتسأل البعض عن ما الفرق بين الخبز البلدي والأبيض واختلاف القيمة الغذائية بينهما؟.

يقول خبراء التغذية إن الخبز البلدي يحتوي على نسبة أكبر من المغذیات مقارنة بالأبیض، فھو أغنى من حیث كمیة فیتامین "ب6 "و"إي" وحمض الفولیك والمغنیسیوم والزنك والنحاس والمنجنیز إلی فیتامینات وألیاف، بحسب موقع "MBC".

أما من ناحیة تصنیع الخبز الأبيض فتتم إزالة النخالة من الخبز الأبیض عن طریق استخدام مركبات كیمیائیة، أي أنه إلى من ناحیة أخرى، بأن الخبز الأبيض يحتوي على ألياف أقل. ويؤثر قلة الألياف على عملية الهضم، وتجعلها تتأخر، ويمكن أن يتسبب بحالات إمساك قوية.

ويحتوي الخبز الأبيض على نسبة من سكريات وكربوهيدرات، وكثرة تتناوله تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم. وذلك على عكس الخبز البلدي الذي درجته منخفضة على مؤشر نسبة السكر في الدم، بل ويتحكم في النسبة، وهو ما يقلل مخاطر الإصابة بمرض السكر والسمنة وأمراض القلب والأوعیة الدمویة.