تأجيل دعوى نصر محروس ضد المطرب بهاء سلطان لـ 10ديسمبر
تأجيل دعوى نصر محروس ضد المطرب بهاء سلطان لـ 10ديسمبر
03:14 م السبت 09 سبتمبر 2017
دعوى نصر محروس ضد المطرب بهاء سلطان
كتب - محمود السعيد:
قررت الدائرة الثانية استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقدمة من نصر محروس الملحن، وصاحب شركة لصناعة الموسيقى، ضد المطرب بهاء سلطان، والتي تطالب بإلزامه بتنفيذ عقد إنتاج ثلاثة ألبومات غنائية، ودفع قيمة الشرط الجزائي، وتعويض مادي قدره مليون ونصف المليون دولار، لجلسة 10ديسمبر للمستندات.
يذكر أن "محروس"، أقام الدعوى القضائية رقم 545 لسنة 2015، ذكر خلالها أنه بموجب العقد المبرم بين شركته والمطرب بهاء سلطان، الخاص بإنتاج ثلاثة ألبومات غنائية لا تنتهي مدته إلا بعد الانتهاء منها، وحصوله على كل مستحقاته المالية عن الألبومين الأول والثاني اللذان لم يطرحا بعد فى الأسواق بسبب انشغال المدعى عليه عن تصوير الفيديو كليب الخاص بالألبوم حتى يتسنى للشركة تسويقه على النحو الذي يخدم نجاحه فنيًا.
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