أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى نصر محروس ضد المطرب بهاء سلطان لـ 10ديسمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى نصر محروس ضد المطرب بهاء سلطان لـ 10ديسمبر

03:14 م السبت 09 سبتمبر 2017

تأجيل دعوى نصر محروس ضد المطرب بهاء سلطان لـ 10ديسمبر

دعوى نصر محروس ضد المطرب بهاء سلطان

كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة الثانية استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقدمة من نصر محروس الملحن، وصاحب شركة لصناعة الموسيقى، ضد المطرب بهاء سلطان، والتي تطالب بإلزامه بتنفيذ عقد إنتاج ثلاثة ألبومات غنائية، ودفع قيمة الشرط الجزائي، وتعويض مادي قدره مليون ونصف المليون دولار، لجلسة 10ديسمبر للمستندات.

يذكر أن "محروس"، أقام الدعوى القضائية رقم 545 لسنة 2015، ذكر خلالها أنه بموجب العقد المبرم بين شركته والمطرب بهاء سلطان، الخاص بإنتاج ثلاثة ألبومات غنائية لا تنتهي مدته إلا بعد الانتهاء منها، وحصوله على كل مستحقاته المالية عن الألبومين الأول والثاني اللذان لم يطرحا بعد فى الأسواق بسبب انشغال المدعى عليه عن تصوير الفيديو كليب الخاص بالألبوم حتى يتسنى للشركة تسويقه على النحو الذي يخدم نجاحه فنيًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. الحكم في دعوى ببطلان انتخابات نادي القضاة

    أخبار

  • تأجيل محاكمة عيسى حياتو بتهمة دعم الممارسات الاحتكارية لجلسة 2 أكتوبر

    أخبار

  • رفض وقف تنفيذ حُكم تغريم "أورنج" 49 مليون جنيه لصالح المصرية للاتصالات

    أخبار

  • 28 أغسطس .. الحكم في دعوى ببطلان انتخابات نادي القضاة

    أخبار

إعلان

499b523575.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة