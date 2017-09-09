توزيع 6 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد
توزيع 6 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد
03:19 م السبت 09 سبتمبر 2017
مديرية اوقاف الوادي الجديد
الوادي لجديد – محمد الباريسي:
بدأت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، في توزيع 6 أطنان لحوم مع صكوك الأضاحي على الأهالي الأولى بالرعاية، في محافظة الوادي الجديد بمراكزها الإدارية الخمسة.
وأضاف الدكتور محمد بخيت، مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، أنه جرى تخصيص مبلغ 30 ألف جنيه كعيدية من لجنة البر لصالح مستحقيها وذوي الاحتياجات الخاصة، على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، وسوف يتم الصرف من خلال أقرب مكاتب بريد عن طريق الدفع الإلكتروني.
وأوضح بخيت، أن توزيع اللحوم على الحالات الأولى بالرعاية تم بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي في جميع قرى المحافظة.
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