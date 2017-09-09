وزير البيئة: 120 مليون يورو لوقف تسريب "الأمونيا" بمصنع سماد "طلخا"

الدقهلية - رامي القناوي:

قال الدكتور خالد فهمي، وزيرالبيئة، إن لجنة من خبراء البيئة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، كشفت وجود تلوث كبير ناتج عن شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا، مشيًرا إلى أن اللجنة وضعت تكلفة تقديرية للحد من الانبعاثات الضارة الصادرة عن المصنع بتكلفة مالية قدرها 120 مليون يورو، ما يساهم بشكل كبير في الحد من التلوث ويصبح المصنع متوافق بيئيا بنسبة 100% على أن يتم تنفيذ تلك الخطة في مدة زمنية من 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف فهمي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، في ديوان عام محافظة الدقهلية، عن وجود تسرب لغاز الأمونيا ناتج من وجود كسر بإحدى مواسير خط اليوريا، بمصنع سماد طلخا، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على التزام شركة الدلتا بوضع مستشعرات بيئية بكافة المخارج لوضع مراقبة لحظية لكل التلوثات الصادرة.

وأشار وزير البيئة، إلى أنه جرى الاتفاق مع مسئولي المصنع على خطة توفيق أوضاع بعيدة لمصنع سماد طلخا "1" وطلخا "2" ووحدات النيتريك.

وتابع وزير البيئة قائلًا: "لابد من حل قريب المدى حتى لايحدث تسرب لغاز الأمونيا كما حدث خلال أيام العيد وأدى إلى اختناق المواطنين نتيجة لوجود خلل صناعي أدى إلى تسرب الأمونيا واتفقنا على تشكيل فريق عمل من الصحة والبيئة للمتابعة والرصد وعمل تقارير بالحالة حتى يتم إغلاق مصدر التلوث دون تأثير على أجور العاملين بالمصنع.

وفور وصول وزير البيئة لديوان عام محافظة الدقهلية، عقد اجتماعًا مغلقًا مع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والدكتور هشام ربيع، رئيس الإدارة المركزية لقطاع شؤن البيئة بمنطقة شرق الدلتا، وعدد من مسئولي شركة الدلتا لتوضيح حقيقة وجود تسريب لغاز الأمونيا وإنبعاث غازات خطرة من داخل المصنع.

وكشف مصدر بإدارة البيئة، رفض ذكر اسمه، عن وجود تسريب في خط الأمونيا بوحدة إنتاج اليوريا نتيجة وجود كسر بإحدى مواسير خطوط الإنتاج.

وتابع المصدر، أن مسئولي المصنع افتقدوا كافة معايير الصحة والسلامة والأمن البيئي، ما تسبب في حدوث كوارث نتيجة الغازات الصادرة من المصنع فضلًا عن إنبعاث بعض الغازات دون رائحة والتي تؤدي إلى أورام سرطانية.