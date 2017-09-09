أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بشاطئ ببورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بشاطئ ببورسعيد

03:14 م السبت 09 سبتمبر 2017

مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بشاطئ ببورسعيد

مصرع شاب غرقا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه اليوم السبت، إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة بشاطئ قرية "الفردوس".

واستقبلت مستشفى الحميات "محمود شعبان مصطفى محمد"، 25 عامًا، من عزبة كرم مركز السنبلاوبن، جثة هامدة، بعد تعرضه للفرق.

ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجاري التحري عن ملابسات الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تسجيل تمثال ديليسبس وقبة جامعة القاهرة وفندق الحمامات بحلوان في عداد

    أخبار

  • بعد قرار إنشاء أكاديمية وطنية للشباب.. نائبة: أول رئيس مصري

    أخبار

  • بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة

    أخبار

  • وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يبحثان مقترحًا لتطوير بحيرة المنزلة

    أخبار

إعلان

2d5d327907.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"