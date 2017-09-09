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«فلسطينية» الأصل وزوجة مخرج شهير.. 9 معلومات عن «فتاة المصنع»

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التحرير

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اشتهرت بقصة شعرها القصيرة ونجحت في تجسيد دور الفتاة البسيطة المتمردة، وفاجأت الجمهور مؤخرًا بتقديم شخصية المطربة الراحلة أم كلثوم، في أحدث أفلامها السينمائية "البحث عن أم كلثوم"، هي الفنانة ياسمين رئيس التى على الرغم من قصر مشوارها الفني إلا أنها استطاعت أن تصنع بصمة بطابع خاص بها في السينما.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز المعلومات، التى لم يعرفها الجمهور عنها خلال التقرير التالى..

1- ولدت في 15 سبتمبر 1985، وكان يعتقد البعض أنها مصرية، لكنها فاجأت الجمهور خلال أحد حواراتها الصحفية بأن أصولها فلسطينية، ووالدها فلسطيني.

2- دخلت عالم التمثيل عندما كان عمرها 14 عامًا، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به.

3- أهلها دورها في "عرض خاص"، لمشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات، كان أبرزها فيلم "إكس لارج" أمام النجم أحمد حلمي، و"واحد صحيح" و"المصلحة"، وفي الدراما كان مسلسل "طرف ثالث".


4- كشفت خلال أحد حواراتها الصحفية كواليس حصولها على دور البطولة في فيلم "فتاة المصنع"، بأنها عندما علمت بأن الاستاذ محمد خان يستعد لتصوير فيلم جديد، وأنه يجري اختبارات للوجوه الراغبة في التمثيل معه، فقررت التوجه له لإجراء اختبار أمام الكاميرا، نظرًا لإعجابها بأفلامه، حيث كانت ترغب في العمل معه في أي دور، مشيرة إلى أنها فوجئت به بعد ذلك يسند إليها دور البطولة.

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5- حاز الفيلم على إعجاب الكثيرين، وشكل نقطة انطلاقها الحقيقية، حيث قدمت فيه شخصية فتاة عاملة تنجذب لمغامرة حب عابر للطبقات، لتقف وحدها في مواجهة المجتمع بتقاليده القاسية وخوفه من الحب، وحازت بسبب ذلك الدور على 6 جوائز.

6- لم يعرف الكثيرون أنها الزوجة الثانية للمخرج هادي الباجوري، حيث سبق له الزواج من زوجة شقيقه الراحل الممثلة فيدرا، لكنهما انفصلا بعد ذلك.

7- كشفت "رئيس" عن كواليس تعارفها على زوجها من خلال عملها كعارضة أزياء وعمله كمخرج إعلانات، مشيرًا إلى أنها انجذبت له منذ أول مرة، ثم غابا عن بعضهما خمس سنوات، وعندما التقيا مجددًا عادا ليقعا في حب بعضهما.

8- خلال لقائها  في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي، كشفت عن أحد المواقف الغريبة بينها وبين زوجها المخرج السينمائي هادي الباجوري، أثناء تصوير فيلم "فتاة المصنع"، خلال تصوير أحد المشاهد، التي يتم فيه قص شعرها على يد جدتها، في الفيلم، وشعرت وقتها بالحزن والمهانة بسبب هذا المشهد الذي أحزنها، وبعد انتهائها من تصوير المشهد وذهابها إلى المنزل، قام زوجها بقص المزيد من شعرها، مؤكدًا لها أنها تحتاج ليكون شعرها أقصر وغير منتظم حتى يبدو المشهد مقنعًا، وشعرت بالصدمة من تصرفه.

9- حازت على العديد من الجوائز والتكريمات، كان أبرزها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية.

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التحرير

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