وزير البيئة: إغلاق مصنع سماد طلخا إذا ثبت خطورته على المواطنين

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أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه سيتم إغلاق مصنع سماد طلخا فورًا إذا ما شكَل خطورة داهمة على حياة المواطنين، مضيفًا أن هناك لجان لمتابعة المثنع وسيتم إغلاق أي وحدة به حال تشكيلها خطورة خلال تطوير المصنع.

وأضاف وزير البيئة أن خطة تطوير المصنع مدتها خمس سنوات سيواصل خلالها المصنع عمله لأهميته الإستراتيجية، وستتم خطة التطوير تزامنًا مع استمرار الإنتاج.

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من جهته أفاد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، أن المصنع قام بالفعل بتطوير عدد من وحداته بتكلفة ذاتيه، مشيرًا إلى أن خطة التطوير خلال الأشهر الماضية بلغت 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أن خطة التطوير مستمرة ولكن توجد هناك بعض المعوقات الخاصة بالإجراءات الإئتمانية لكنها في طريقها للحل.