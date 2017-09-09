أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير البيئة: إغلاق مصنع سماد طلخا إذا ثبت خطورته على المواطنين

Google+ Print
وزير البيئة: إغلاق مصنع سماد طلخا إذا ثبت خطورته على المواطنين وزير البيئة: إغلاق مصنع سماد طلخا إذا ثبت خطورته على المواطنين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه سيتم إغلاق مصنع سماد طلخا فورًا إذا ما شكَل خطورة داهمة على حياة المواطنين، مضيفًا أن هناك لجان لمتابعة المثنع وسيتم إغلاق أي وحدة به حال تشكيلها خطورة خلال تطوير المصنع.

وأضاف وزير البيئة أن خطة تطوير المصنع مدتها خمس سنوات سيواصل خلالها المصنع عمله لأهميته الإستراتيجية، وستتم خطة التطوير تزامنًا مع استمرار الإنتاج.

شاهد أيضا

من جهته أفاد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، أن المصنع قام بالفعل بتطوير عدد من وحداته بتكلفة ذاتيه، مشيرًا إلى أن خطة التطوير خلال الأشهر الماضية بلغت 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أن خطة التطوير مستمرة ولكن توجد هناك بعض المعوقات الخاصة بالإجراءات الإئتمانية لكنها في طريقها للحل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»