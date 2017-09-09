التحقيق مع نائب رئيس مدينة وادي النطرون بتهمة إهدار 70 مليون جنيه

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باشرت النيابة الإدارية بالبحيرة، اليوم السبت، التحقيق مع نائب رئيس مدينة وادي النطرون، ومدير المنطقة الصناعية؛ لاتهامهما بإهدار 70 مليون جنيه ببيع 7 أفدنة من أراضي الدولة لنفسه، وتمكين المشترين من البناء على 26 فدانا أراض زراعية.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا، مرفقا بـ16 مستندًا، تكشف إصدار المشكو في حقه توكيلًا خاصًا برقم 1706 أ لسنة 2014، إلى أحد الأشخاص بالبيع والتنازل لنفسه والغير عن 7 أفدنة و5 قراريط تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

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وجاء بأوراق القضية أن نائب رئيس المركز، تقدم إلى محافظة البحيرة، بطلب لتقنين وضع يده على مساحة 5 أفدنة بمنطقة دير البراموس، بالملف رقم 2556 في 21/8/2008، وأنه استولى على الأرض دون استكمال الإجراءات، وتوسع بها إلى 7 أفدنة و5 قراريط، بعد أن تم رفض طلبه للتقنين.