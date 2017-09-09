أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السحابة السوداء ترحب بوزير البيئة.. والغضب يجتاح أهالي الدقهلية

Google+ Print
السحابة السوداء ترحب بوزير البيئة.. والغضب يجتاح أهالي الدقهلية السحابة السوداء ترحب بوزير البيئة.. والغضب يجتاح أهالي الدقهلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سادت حالة من الغضب في أرجاء مدينة بني عبيد التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إثر ظهور السحب السوداء في سماء المدينة جراء حرق المزارعين لقش الأرز تزامنًا مع زيارة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة للمحافظة.

وشهدت سماء المدينة سحب سوداء نتيجة حرق عدد من مزارعي بني عبيد والقرى التابعة لها لقش الأرز ولبش الذرة، ما أدى إلى انتشار سحبًا دخانية على الطرق الرئيسية والطرق الفرعيه وأيضًا على المدينة بأكملها.

محمد عبد الغنى شادي أحد شباب المدينة قال: "كان يجب توعية أهالينا الفلاحين بعدم حرق قش الأرز ولبش الذرة وضرورة استخدامه مثل كبسه وبيعه واستغلاله بدلًا من حرقه، وكان يجب على المسئولين أيضًا إعلان حالة الطوارئ قبل موسم حصاد الأرز والذرة وأيضًا عمل ندوات لتقديم النصح ولإبلاغهم بعقوبة حرق قش الأرز التي قررتها وزارة الزراعة وأيضًا تبني حملة لمحاربة حرق قش الأرز ولبش الذرة".

وأضاف "شادي" "هذه الظاهرة للأسف ستستمر لفترة والناس مخنوقة ومش عارفة هتلاقيها منين ولا منين"، منتقدًا عدم توافر مكابس قش الأرز، متعجبًا "كان يجرى إيه لو تم توفير مكابس عن طريق الوحدات المحلية على أن تقوم بكبس القش وأخذه من الأرض بدل من الدخان دا لأنه بيهدد أطفالنا وكبار السن والطيور والحيوانات ويجعلها عرضة لأمراض صدرية".

وزير البيئة في الدقهلية

شاهد أيضا

من جهه أخرى سادت حالة من الارتباك في مبني ديوان عام محافظة الدقهلية بعد انسحاب الصحفيين من زيارة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة نتيجة لعدم استقباله لهم وتحديد جدول الزيارة وتجاهلهم لثلاث ساعات كاملة بعد اجتماعه بالمسئولين عن شركة الدلتا لصناعة الأسمدة.

وعاد الصحفيون للمؤتمر الصحفي الذي عقده "فهمي" بعد اعتذاره عن التأخير، وأكد وزير البيئة خلال المؤتمر أن مصنع سماد طلخا يعد من أهم مصانع الأسمدة في ، وأنه التقى اليوم مع المسئولين عن المصنع والشركة لبحث سبل علاج أي إنبعاثات غازية ضارة". 

وأضاف وزير البيئة أن المصنع أحد القُلاع الصناعية الهامة في مصر، ومع الزمن وعدم التحديث أدى لحدوث مشاكل بيئية تم رصدها منذ فترة، مشيرًا إلى وجود خطة لتوفيق أوضاع المصنع.

وأشار إلى أن الوزارة تعرف نوعية المشاكل الموجودة في المصنع، وتم دراستها ووضع خطة لتوفيق أوضاعه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة