آثار الأقصر: 4 مقابر جديدة تنتظر اكتشافها الموسم المقبل بـ«القرنة»

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أعلن الدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر ورئيس البعثة المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا بمدينة القرنة، والتي اكتشفت مقبرة صانع المجوهرات في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، عن وجود مقابر تنتظر اكتشافها، وسيتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

وأوضح "وزيري" أن منطقة ذراع أبو النجا تضم 6 جبانات لدفن موتى الفراعنة، وحينما اكتشفت مقبرة أوسرحات في أبريل الماضي، ظهرت بعض الدلائل على وجود اكتشاف جديد، والذي تابعناه حتى وصلنا إلى اكتشاف مقبرة "أمنبتاح" التي أعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الآثار ومحافظ الأقصر، وعدد من السفراء لعدة دول.

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وأضاف مدير عام الآثار، أنه أثناء العمل على اكتشاف مقبرة صانع المجوهرات في العصور الوسطى، ظهرت بعض الشواهد لاكتشافات جديدة، مؤكدًا أن الأختام الجنائزية التي عُثر عليها بداخل المقبرة وجد من ضمنها أختام لأربعة أسماء "رورو، وأمبتاح مس، و مع تي، و مت جي" لم يتم الكشف عن مقابرهم بعد، وسيتم البحث عنهم خلال الموسم المقبل.