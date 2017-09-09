أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الفلاح الفصيح يستغيث بالسيسي: الشباب بيموت في الصحرا

Google+ Print
الفلاح الفصيح يستغيث بالسيسي: الشباب بيموت في الصحرا الفلاح الفصيح يستغيث بالسيسي: الشباب بيموت في الصحرا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب الخضراء، والمعروف بـ"الفلاح الفصيح"، وضع الزراعة في مصر، باكيًا: "إحنا بشر مش حلة برستو".

وأضاف برغش، خلال حواره ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم السبت، "الشباب بقى بيموت في الصحاري والبحار أثناء محاولتهم السفر خارج مصر بحثًا عن لقمة العيش".

وناشد الفلاح الفصيح، الرئيس عبد الفتاح ، "يا ريس اجعل في مشروع الـ1.5 مليون فدان نصيبًا للفقير"، مؤكدًا أن هذا المشروع سينقل مصر إلى وضع آخر.

شاهد أيضا

وتابع: "لو تم تخصيص فدانين لكل شاب، لن يفكر الشباب في الهروب خارج مصر، ولظلت مصر سلة الغذاء كما كانت".

واستكمل برغش، "الشباب الذين يضحون بحياتهم، ويهربون عن طريق البحر إلى الخارج، لو كان لهم نصيب في تلك المشروعات، لبقوا في بلدهم، ولا يتحولون إلى مشروع شهداء"، موضحًا أن مهنة الشرف أصبحت لا تضمن الكرامة للإنسان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة