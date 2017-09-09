الفلاح الفصيح يستغيث بالسيسي: الشباب بيموت في الصحرا

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استنكر محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، والمعروف بـ"الفلاح الفصيح"، وضع الزراعة في مصر، باكيًا: "إحنا بشر مش حلة برستو".

وأضاف برغش، خلال حواره ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم السبت، "الشباب بقى بيموت في الصحاري والبحار أثناء محاولتهم السفر خارج مصر بحثًا عن لقمة العيش".

وناشد الفلاح الفصيح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، "يا ريس اجعل في مشروع الـ1.5 مليون فدان نصيبًا للفقير"، مؤكدًا أن هذا المشروع سينقل مصر إلى وضع آخر.

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وتابع: "لو تم تخصيص فدانين لكل شاب، لن يفكر الشباب في الهروب خارج مصر، ولظلت مصر سلة الغذاء كما كانت".

واستكمل برغش، "الشباب الذين يضحون بحياتهم، ويهربون عن طريق البحر إلى الخارج، لو كان لهم نصيب في تلك المشروعات، لبقوا في بلدهم، ولا يتحولون إلى مشروع شهداء"، موضحًا أن مهنة الشرف أصبحت لا تضمن الكرامة للإنسان.