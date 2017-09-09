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مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

التحرير

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون في 3 متفرقة بكفر الشيخ، اليوم السبت.

الحادث الأول وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم، حيث لقي شخص يدعى عصام سمير محمد، 25 سنة، مصرعه عقب إصابته بطلق ناري من فرد خرطوش أثناء حضوره حفل زفاف بمنطقة السوق بمدينة سيدي سالم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى.

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وأسفر حادث انقلاب ميكروباص على طريق بلطيم - كفر الشيخ، عن مصرع عبير شعبان رضوان، 35 سنة، وإصابة 9 آخرين وهم: إبراهيم كمال علي 37 سنة، وشقيقيه يوسف 7 سنوات، وعمرو 9 سنوات، وأماني بدر حنفي 31 سنة، محمد رمضان عبد السلام 22 سنة، هيثم طلحة إبراهيم 23 سنة، وسهير سعفان يوسف 55 سنة، وإبراهيم جمال علي 24 سنة، نُقلوا إلى مستشفى بلطيم المركزي.

وعن الحادث الثالث، فقد لقي محمد وحيد عوض صالح، ١٥ سنة، مصرعه غرقا في بحر برج البرلس.

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التحرير

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