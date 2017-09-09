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شؤون البيئة: ارتفاع مخالفات حرق قش الأرز بالغربية وكفر الشيخ

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شؤون البيئة: ارتفاع مخالفات حرق قش الأرز بالغربية وكفر الشيخ شؤون البيئة: ارتفاع مخالفات حرق قش الأرز بالغربية وكفر الشيخ

التحرير

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أعلن جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، اليوم السبت، عن زيادة عدد مخالفات حرق قش الأرز بمحافطتي الغربية وكفر الشيخ.

وأكد شتا، في بيان له، أن لجان المرور الميداني المرتبطة بأجهزة التتبع، حررت، اليوم، 11 محضرًا بالغربية لتسجل 76 محضرًا منذ بدء الموسم، و43 بكفر الشيخ لتسجل 363 محضرًا، وذلك بإجمالي 439 محضرًا.

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كما أوضح المهندس أيمن شتا، أن الجهاز يتلقى تقارير من مديريات الزراعة على مدار الساعة بشأن موقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاه الرياح، وأيضًا تصوير القمر الصناعي؛ لرصد أي نقاط للحرق، ومن ثم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات المدعومة بـGPS لتحديد الموقع، وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين، وتتراوح العقوبة من ٥ - ١٠٠ ألف جنيه أو الحبس، ولا يجوز التصالح بالمخالفة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تتابع مجموعات تسليم وإدارة المعدات وعملية جمع القش بالمواقع، مشيرًا إلى أنه تم تجميع 5 آلاف و814 طن قش أرز بكفرالشيخ من خلال 39 موقعًا، و865 طنًا في الغربية من خلال 11 موقعًا.

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التحرير

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