سوريا واستراليا في ستاد القاهرة بموافقة الأمن

التحرير

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كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الجبلاية حصلت على الموافقة الأمنية بإقامة لقاء سوريا واستراليا في ملحق تصفيات كأس العالم يوم 5 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وقال المصدر لـ«التحرير»،أن الأمن سيحدد في الأيام القليلة المُقبلة عدد الجماهير الذي سيُسمح لهم بدخول المباراة، موضحًا أن اتحاد الكرة رحب بالمنتخب السوري في بلدهم الثاني،مصر.

يُذكر أن المنتخب السوري يلاقي المنتخب الاسترالي في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم بعد احتلال كل منهما المركز الثالث في مجموعته في التصفيات.