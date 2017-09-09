تأجيل محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة الفعل الفاضح لجلسة 8 أكتوبر

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنح المعادي، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق، بتهمة ارتكاب الفعل العلني الفاضح لجلسة 8 أكتوبر، للاطلاع.

وقال سمير صبري، في عريضة الجنحة المباشرة، إن غادة عبد الرازق تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي لكون الفيديو يذاع مباشرًا، وما أن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولاً.

وأوضحت الجنحة المباشرة، أن تصرف غادة يعد فعلاً خادشًا وفاضحًا للجميع دون أن تراعى حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة في المجتمع، موضحًا: "فبدلاً من أن تقوم بدورها كفنانة لغرس القيم النبيلة، قامت بالنقيض من هذا بإفساد الأخلاق ونشر الفسق والفجور ونشر الفحشاء والرذيلة بين الناس، وبعد ذلك قامت بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور، وبعد أن اكتشفت ما فعلته من فعل مجرم بحذف الفيديو من على صفحتها الشخصية، ولكن بعد أن ظهر ذلك الفيديو للكافة وعلم به القاصي والداني".