مصدر عن زيارة وزير البيئة للدقهلية: كارثة داخل "الدلتا للأسمدة" السبب

الدقهلية - رامي القناوي:

حضر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم السبت، في زيارة لمحافظة الدقهلية، أعلن عنها الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الأقليم، بشأن متابعة منظومة التصدي لحرق قش الأرز.

وكشفت مصادر بإدارة شئون البيئة لـ"مصراوي"، عن وجود كارثة داخل شركة الدلتا للأسمدة، نتيجة تسريب غاز الأمونيا كانت السبب الرئيسي وراء زيارة الوزير.

وفور وصول وزير البيئة لديوان عام محافظة الدقهلية، عقد اجتماعًا مغلقًا بمحافظ الدقهلية والدكتور هشام ربيع، رئيس الإدارة المركزية لقطاع شؤن البيئة بمنطقة شرق الدلتا، وعدد من مسئولي شركة الدلتا لتوضيح حقيقة وجود تسريب لغاز الأمونيا وإنبعاث غازات خطرة من داخل المصنع.

وكشف مصدر بإدارة البيئة، رفض ذكر اسمه لـ"مصراوي"، وجود تسريب في خط الأمونيا بوحدة إنتاج اليوريا نتيجة وجود كسر بإحدى مواسير خطوط الإنتاج.

وتابع المصدر، أن المصنع يفتقد لكافة معايير الصحة والسلامة والأمن البيئي، ما سيتسبب في حدوث كوارث نتيجة الغازات الصادرة من المصنع، فضلًا عن إنبعاث بعض الغازات دون رائحة والتي تؤدي إلى الأورام السرطانية.

وسادت حالة من الغضب بين الصحفيين والإعلاميين عقب انتظارهم عقد مؤتمر صحفي للوزير لأكثر من ثلاث ساعات عقب وصوله إلى المحافظة.