"مصر إيطاليا" تطرح مشروعها السكني بالعاصمة الإدارية.. وسعر المتر 12 ألف جنيه

كتب- مصطفى المنشاوي:

كشف المهندس هاني العسال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات العقارية والسياحية، أن شركته ستطرح الشهر المقبل وحدات مشروعها في العاصمة الإدارية الجديدة، بـ12 ألف جنيه للمتر الواحد، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الإسكان والانتهاء من التصميمات النهائية للمشروع، مشيرا إلى أن شركته لن تحقق أرباح بأكثر من 8%.

وقال العسال في تصريحات لمصراوي، إن الشق الخدمى بالمشروع يشمل إنشاء مركز تجارى عالمى على مساحة 90 ألف متر، ومدرسة دولية «International School» على مساحة 20 ألف متر، ومسرح غنائى ومركز ثقافى على مساحة 10 آلاف متر.

وكشف عن أنه تم تقسيم الشق السكنى بالمشروع إلى ثلاثة عناصر رئيسية، الأول يتمثل فى الوحدات السكنية وذلك بتخصيص 100 فدان لها، ثم جزء فيلات وتم تخصيص 50 فدانًا له، فيما تبلغ إجمالى المساحات المخصصة للعنصر الثالث 30 فدانًا، ولم يتم الاستقرار حتى الآن عليه ويتم المفاضلة بين إنشاء فيلات مستقلة أو كومبدونيوم أو «أى فيلا» أو فيلات «ستاند ألون».

وتعد الـ«كومبدونيوم» طراز أمريكى وهى عبارة عن مبنى كبير له مدخل واحد أشبه بالرسيبشن، ويحاط بحديقة لخدمة كل قاطنى المبنى، وتحتوى هذه الحديقة على كل الخدمات من ألعاب أطفال وأماكن شوى، ولكن المبنى يتم تقسيمه إلى 10 فيلات كل فيلا دورين، أما الـ«أى فيلا» فهى عبارة عن مجموعة من الفيلات الصغيرة المتلاصقة لها حدائق مشتركة.

وكانت قد أعلنت شركة العاصمة الجديدة للاستثمار العقاري، الأحد، أن شركة مصر إيطاليا العقارية، اشترت 200 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة مقابل 2.06 مليار جنيه.

وأكدت شركة مصر إيطاليا العقارية، حرصها على طرح المزيد من المشروعات العقارية الرائدة لتنشيط حركة القطاع العقاري الذي يعد أهم القطاعات الواعدة وأسرعها نمواً في السوق المصري بمساهمة في الناتج القومي تجاوزت نسبتها 9% خلال العام الماضي. وذكرت الشركة في بيان صحفي، "في إطار توجه الدولة للتوسع العمراني بشرق القاهرة وخلق مناطق جذب عمراني متكاملة الخدمات، تعاقدت الشركة على شراء قطعة أرض بمساحة 200 فدان (840 ألف متر) بقيمة 2.06 مليار جنيه"، مشيرة إلى أنه تم سداد 310 مليون جنيه منها، لتطوير مشروع عمراني متكامل خلال 5 سنوات.​