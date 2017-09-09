بالصور " وصول بعثة الحج للقوات المسلحة من الأراضي المقدسة‎ "‏

كتب- مصطفى المنشاوي:

وصلت بعثة الحج للقوات المسلحة إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من الأراضي المقدسة بعـد اداء فريضة الحج لهذا العام، والتى ضمت العديد من ضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم.

وقالت إدارة الشئون المعنوية، إنها حرصت خلال تنظيمها لبعثة الحج هذا العام علي مراعاة الكثير من الاعتبارات خلال اجراءات السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج والتنسيق مع السلطات السعودية من أجل تذليل أي صعوبات قد تواجه ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك في إطار منظومة الأعداد المعنوي والرعاية الاجتماعية التي توفرها القوات المسلحة لأبنائها المقاتلين وأسرهم، حيث تم الإعداد والتجهيز الجيد لرحلة الحج وشرح المناسك وأداء الشعائر المقدسة وتوفير كافة السبل للإهتمام بأفراد البعثة وخاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم أعضاء البعثة الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما شملته بهم من رعاية واهتمام وتذليل أى معوقات اثناء أدائهم لاداء كافة الشعائر بكل سهولة ويسر.​