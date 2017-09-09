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6 سيارات خارقة ستشاهدها في معرض فرانكفورت الدولي

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يتنافس العديد من الشركات العالمية على الفوز بأكبر قدر من تسليط الضوء على إصداراتها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، والذي ينطلق بعد أيام قليلة في أحد أكبر المحافل المتخصصة في تلك الصناعة وكل ما يتعلق بها من إمكانات وتقنيات حديثة.

ويستعرض موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، مجموعة من الإصدارات الخارقة التي سوف يشاهدها الجمهور في المعرض الدولي، والذي يبدأ أولى فعالياته في 14 سبتمبر المقبل..

1- BMW Z4

تعد واحدة من الإصدارات الأهم للشركة الألمانية في معرض فرانكفورت الدولي، حيث تنوي الشركة الاعتماد عليها بقوة للمنافسة في المحفل الدولي، لا سيما في ظل ما يلقاه من زخم إعلامي وجماهيري واسع.

2- مرسيدس GLC

تنوي الشركة الألمانية العملاقة طرح سيارتها التي تعمل بخلايا الوقود من طراز فئتها الشهيرة "GLC"، والتي تنتمي للطابع الرياضي متعدد الأغراض "كروس أوفر"، وذلك خلال المعرض الدولي.

3- بنتلي كونتننتال GT

تعتزم شركة "بنتلي" التابعة لمؤسسة "فولكس فاجن" الكشف عن الجيل الثالث من سيارتها الرياضية الخارقة "كونتننتال "GT" في معرض فرانكفورت الدولي، وسط توقعات بامتلاك السيارة موقعًا متقدمًا من حيث قوة المحرك.

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4- لامبورجيني أفينتدور

تعد واحدة من السيارات الخارقة التي تراهن عليها "لامبورجيني" بقوة في المعرض الدولي، وأسهمت شركة "أودي" الألمانية في صناعتها بشكل رئيسي.

5- بورش كايان

عرفها الجمهور طيلة سنوات كثيرة بالشكل الرياضي الخارق، إلا أن الشركة الألمانية تقدمها في المعرض الدولي بثوب جديد، حيث تنوي طرح نسخة تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV" بشكل رئيسي في المعرض الدولي.

6- جاجوار F-Pace

تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض والذي يطل بقوة في المعرض الدولي، وتسعى الشركة البريطانية للاستفادة من قدرات الشاسيه الخاص بسيارتها الشهيرة "F-Pace" للمنافسة بقوة في المعرض الدولي.

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