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كلوب لجماهير ليفربول: كوتينيو لم يطلب الرحيل إلى فريق منافس

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كلوب لجماهير ليفربول: كوتينيو لم يطلب الرحيل إلى فريق منافس كلوب لجماهير ليفربول: كوتينيو لم يطلب الرحيل إلى فريق منافس

التحرير

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أشار مدرب ليفربول يورجين كلوب إلى صعوبة عودة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى ملعب الأنفيلد مرة أخرى في حال إذا كان قد طلب الرحيل إلى أي نادي أخر غير برشلونة مثل إيفرتون على سبيل المثال وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وكان كوتينيو على مقربة شديدة من الرحيل في الميركاتو الأخير إلى برشلونة، قبل أن ترفض إدارة ليفربول 3 عروض رسمية من البرسا لضم النجم البرازيلي.

ولم يخض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أي مباراة رسمية مع ليفربول هذا الموسم، وذلك على الرغم من خوضه مباراتين مع البرازيلي في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 منذ أيام قليلة.

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وأكد كلوب على عدم وجود أي مشاكل مع كوتينيو خاصة أنه من الصعب إلقاء اللوم على لاعب يرغب في الرحيل إلى نادي بحجم برشلونة.

وأضاف كلوب أن جميع لاعبي ليفربول يتفهموا جيدًا موقف كوتينيو وأنه لم يرغب في الرحيل إلى فريق منافس مثل إيفرتون أو أي فريق أخر في الدوري الإنجليزي.

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التحرير

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