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هيوز: لوكاكو قادر على تحطيم رقم روني القياسي

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هيوز: لوكاكو قادر على تحطيم رقم روني القياسي هيوز: لوكاكو قادر على تحطيم رقم روني القياسي

التحرير

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أكد مدرب ستوك سيتي مارك هيوز على قدرة مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو على تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم لاعب الفريق السابق واين روني كأفضل هداف في تاريخ الشياطين الحمر، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وبدأ المهاجم البلجيكي مسيرته مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بقوة بعد إنتقاله من صفوف إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترايني، وذلك بعد تسجيله 3 أهداف.

ويعد روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد برصيد 253 هدف سجلهم في 13 سنة قضاها في ملعب الأولد ترافورد حيث حطم الموسم الماضي الرقم القياسي السابق المسجل باسم بوبي شارلتون برصيد 249 هدف.

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وأكد هيوز على قدرة لوكاكو على تحطيم هذا الرقم في حال نجح في تفادي التعرض للإصابات، خاصة أنه قادر على تسجيل من 20 إلى 25 هدف في الموسم الواحد في بطولة الدوري وحدها.

وأوضح هيوز أن مانشستر يونايتد لم ينفق كل تلك الأموال على لوكاكو دون إدرام مقوماته الهجومية العالية وقدرته على قيادة هجوم اليونايتد في العشر السنوات المقبلة.

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التحرير

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