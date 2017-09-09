موانئ بورسعيد تستقبل 31 سفينة حاويات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، استقبال31 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 6 أخرى، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين، وخروج اثنتين وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 أخرى، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وأكدت أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.