موانئ بورسعيد تستقبل 31 سفينة حاويات
موانئ بورسعيد تستقبل 31 سفينة حاويات
02:44 م السبت 09 سبتمبر 2017
موانئ بورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، استقبال31 سفينة.
وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 6 أخرى، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين، وخروج اثنتين وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 أخرى، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
وأكدت أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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