بالفيديو.. لقطات من داخل مقبرة "صانع الذهب" في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

حصل "مصراوي" على لقطات من داخل مقبرة "صانع الذهب" للإله أمون (KAMPP 390) والذي يدعى "أمنمحات" الذي أعلن وزير الآثار خالد العناني، عن اكتشافها أثناء تنقيب البعثة الأثرية المصرية في منطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر.

وكشفت البعثة أيضًا عن بئر للدفن في الفناء الخارجي، عُثر بداخله على ثلاث مومياوات لسيدة وولديها وعدد من الأواني الفخارية.

وحضر الإعلان عن الكشف محمد بدر، محافظ الأقصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وسفراء دول أجنبية ومستشارين ثقافيين ومديري المعاهد الأثرية الأجنبية بمصر.