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بالصور.. حملات أمنية تستهدف تطهير مدينتي الشروق وبدر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملات أمنية تستهدف تطهير مدينتي الشروق وبدر

02:27 م السبت 09 سبتمبر 2017

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الأمن يداهم مصنعًا غير مرخص للمستلزمات الطبية بالساحل

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الأمن يداهم مصنعًا غير مرخص للمستلزمات الطبية بالساحل

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

واصلت مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، استكمال حملاتها الأمنية، على المدن الجديدة، لضبط كل ما قد يُخل بالأمن العام.

واستهدفت الحملات مدينتي (الشروق وبدر)، وشارك خلالها ضباط وأفراد قطاع القاهرة الجديدة، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة، ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي، بإشراف اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 7 قضايا مخدرات، وقضيتين سلاح ناري، و6 قضايا سلاح أبيض، و65 هاربًا من أحكام حبس، و83 أحكام مخالفات، و7 أحكام جنايات، و16 فحص شقق مفروشة.

كما تم تنفيذ7 إزالات إدارية، و177 إشغال طريق، و 56 مخالفات بيئة، و 68 إدارة محال عامة بدون ترخيص، و48 بائع جائل، و 11 سمسار بدون ترخيص، و 20 سايس بدون ترخيص، و50 مخالفة مقاهي، وغلق 7 محال بدون ترخيص، و 20 شهادة صحية بدون ترخيص، و 17عربة يد، و 8 فض أختام.

وفي مجال المرور، تم تحرير 92 مخالفة نموذج 125، و سحب 43 رخصة متنوعة، و265 تصالح، و22 تعطيل حركة مرور، و20 دراجات بخارية، و23 انتظار في الممنوع.

وشدد مدير الأمن، على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات للقضاء على جميع الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال.

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