محافظ القاهرة يؤكد على استعداد مدارس الآسمرات لاستقبال العام الدراسي الجديد

كتبت- ندى الخولي:

شدد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ببذل المزيد من الجهود في العمل بعد أجازة العيد لتعويض فترة الأجازات وسرعة بحث وحصر سكان قاطني المناطق العشوائية الخطرة وعدم تأثير الأجازات الرسمية في عملية البحث والتسكين وزيادة لجان الحصر والتسكين من لجنتين إلى 3 لجان للوصول إلى المخطط المستهدف في عملية البحث والتسكين.

وطالب المحافظ، لجان الحصر والتدقيق بالأحياء التي يتم نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة منها بالالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المقررة والحياد التام مع حسن معاملة المواطنين في استقبال المستندات والأوراق المطلوبة منهم والتحري عنها بجدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومباحث شرطة المرافق وتحديد المستحقين.

أكد المحافظ، أن المدينة حاليًا تم شغلها بحوالي 5200 أسرة من سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، وأن جهاز المدينة يستقبل يوميًا من 50 إلى 100 أسرة من أحياء منشاة ناصر والسيدة زينب وغرب مدينة نصر ودار السلام ومصر القديمة والخليفة بالاضافة إلى المنتقلين إليها من مثلث ماسبيرو.

وأشار عبد الحميد، إلى أنه مقرر الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى والثانية من الأسمرات نهاية شهر أكتوبر القادم.

وأكد المحافظ بأن مدينة الأسمرات تعد من أهم المشروعات السكنية التي أقيمت حيث تضم بمراحلها الثلاثة أكثر من 18 ألف وحدة سكنية بالاضافة إلى إنشائها كمجتمع متكامل الخدمات يضم المدارس والوحدات الصحية والثقافية والملاعب والأسواق والمحلات مع توفير وحدات نقل داخلية لتيسير الانتقال للمواطنين وتحقيق مجتمع مستقر أمن لقاطنية.

وشدد محافظ القاهرة على حسن الغندور، رئيس جهاز الأسمرات، بالاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتيسير الإجراءات في عملية نقل الطلاب إلى مدارس الأسمرات بسهولة ويسر دون تعقيد والاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس والاهتمام بالمناطق المحيطة بالمدارس. ​