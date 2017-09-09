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بعد أكثر من 100 يوم على تعيين نائبة لوزير السياحة.. . عادلة رجب: "لم أحلف اليمين"

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مصراوي Masrawy

بعد أكثر من 100 يوم على تعيين نائبة لوزير السياحة.. . عادلة رجب: "لم أحلف اليمين"

02:40 م السبت 09 سبتمبر 2017

عادلة رجب نائب وزير السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكدت عادلة رجب، نائب وزير السياحة، أنه لم تؤدي اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح حتى الآن، على الرغم من صدور قرار بتعينها في ذلك المنصب منذ أكثر من 40 يومًا.

وأوضحت عادلة في تصريح لـ"مصراوي"، أنه لم يتم تحديد موعد لحلفا اليمين بسبب انشغال الرئيس خلال الفترة الماضية في جولته الخارجية.

وفي 31 مايو الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، بالأغلبية على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيين الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة نائبا للوزير.

كان وزير السياحة يحيى راشد قد عرض السيرة الذاتية الخاصة بالدكتورة عادلة على المجلس وذلك قبل التصويت حيث وافق البرلمان بالأغلبية خلال الجلسة العامة.

يذكر أن الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة قد عملت مستشارا اقتصاديا لعدد من وزراء السياحة السابقين.

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مصراوي Masrawy

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