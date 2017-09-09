بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح قسم المخ والأعصاب بالمستشفى العام

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، قسم وغرفة عمليات المخ والأعصاب بالمستشفى العام "الأميري".

وتفقد "الغضبان" يرافقه الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وسعاد المصري، عضو مجلس النواب، وعادل تعيلب، مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور شريف أبوجندي، مدير المستشفى، غرف القسم وغرفة العمليات، مشيدين بأحدث الأجهزة الطبية التي يضمها القسم.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل تعيلب، مدير عام، مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إنه تم الاتفاق مع الدكتور أمجد مطر، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة قناة السويس على إدارة القسم.

وأشار "تعيلب" إلى أنه سيتم استقبال المرضى بالعيادة الخارجية يوم الإثنين من كل أسبوع ويتم إجراء العمليات الجراحية يوم السبت من كل أسبوع، على أن يتم تشغيل القسم بكامل طاقته ديسمبر المقبل، لاستقبال حالات الطوارئ التي كانت تستدعي السفر إلى محافظة الإسماعلية في حالات للحوادث.

وأضاف مدير الصحة، أنه سيتم افتتاح وحدة الصدر والقلب وتكليف فريق طبي متكامل بجراحة عمليات القلب والصدر للعمل به برئاسة الاستشاري الدكتور السيد فياض، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة قناة السويس، كما أن قسم قسطرة القلب سيعمل بكامل طاقتة وسيكون جاهزا لاستقبال المرضى خلال طوال أيام الأسبوع بمستشفى بورسعيد العام، موضحًا أن جهاز القسطرة كان يعمل يومين في الأسبوع فقط للحالات التي يتم تجهيزها، مؤكدا أنه سيعمل المرحلة المقبلة لجميع الحالات وحالات الطوارئ التي كانت تتطلب السفر إلى خارج المحافظة لعدم وجود فريق لإجراء القسطرة العاجلة للحالات الخطرة.