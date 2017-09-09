بالصور.. محافظ بورسعيد يوقع عقد نقل ملكية أرض لشركة "سنمار" الهندية
بالصور.. محافظ بورسعيد يوقع عقد نقل ملكية أرض لشركة "سنمار" الهندية
02:01 م السبت 09 سبتمبر 2017
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بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح قسم المخ والأعصاب بالمستشفى العام
بورسعيد - طارق الرفاعي:
وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عقد نقل ملكية أرض لمصنع "تي سي آي سنمار" لإنتاج الكيماويات والبتروكيماويات التابع لشركة "سنمار" الهندية.
وأضاف "الغضبان"، خلال كلمته، أن توقيع العقد جاء بناء على توصية لجنة فض المنازعات، موضحًا أن الشركة كيان كبير استثماراته تقارب مليار و300 مليون دولار بجانب توسعات بقيمة 300 مليون دولار ويعمل به أكثر من ألف عامل بمرتبات مميزة.
وأشار إلى أن المحافظة جاذبة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وبها كافة المميزات والإمكانات التي جعلتها قاطرة التنمية في مصر كلها خاصة مع المشروعات العملاقة التي تشهدها منطقة شرق بورسعيد.
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