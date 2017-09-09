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إنريكي يقترب من التدريب في الصين

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إنريكي يقترب من التدريب في الصين إنريكي يقترب من التدريب في الصين

التحرير

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى اقتراب مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي من التوجه للعمل في الصين، وذلك عبر بوابة نادي شانجهاي شينهوا.

وخطط المدرب الإسباني للحصول على راحة من التدريب هذا الموسم، إلا أنه بات قريبًا من تغيير ذلك المخطط في شهر يناير المقبل، حيث من المنتظر أن يخلف مدرب شانجهاي جوستافو بويت.

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وأوضحت "ماركا" أن النادي الصيني يرغب في أن يتولي لويس إنريكي تدريب الفريق منذ بداية الموسم، الذي يبدأ في شهر مارس، وذلك بعد الموسم المحبط الذي مر به شانجهاي الموسم الماضي بعد احتلال المركز الـ11 في الدوري.

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التحرير

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