حوار| د.مجدي علام: الحكومة فشلت في مواجهة «السحابة السوداء»

التحرير

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تتفاقم أزمة السحابة السوداء يوما بعد يوم على الرغم من إعلان وزارة البيئة القضاء عليها، وتأتي تصريحات الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأنه في طريقه لمواجهة هذه الأزمة، والقضاء عليها بشكل جذري في الوقت بالتزامن مع زيادة عدد مخالفات حرق الأرز بمحافطتي الغربية وكفر الشيخ، لتسجل منذ بدء موسم حصاد الأرز 439 محضرًا.

«التحرير» حاروت الدكتور مجدي علام، أمين عام إتحاد خبراء البيئة العرب، للحديث عن أزمة «السحابة السوداء»، وطرق مواجهتها، والذي تحدث عن أن كل ما جاء عن وزارة البيئة في البيانات الرسمية بشأن القضاء على السحابة عار تمامًا من الصحة، مقدمًا بعض الحلول التي من شأنها مواجهة هذه الأزمة، فإلى نص الحوار:

ما الأسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها المتمثلة في القضاء على السحابة السوداء؟

هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء تكون السحابة السوداء في مصر، الأول يتمثل في نسب تلوث الهواء الموجودة في المدن المصرية بشكل عام، وخصوصًا نسب التلوث بالأتربة وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، إذ أن نسب التلوث العالية في الهواء موجودة بطبيعتها طوال العام، لكن هناك وقت نطلق عليه "إنقلاب عكسي" في درجات الحرارة الخاصة بطبقة الهواء الملاصقة لسطح الأرض، وهذا التوقيت يكون بين الفصول مثلما الحال الأن، حيث يحدث تغير حيث يصبح سطح الأرض باردًا والطبقة العليا ساخنة، ونتيجة زراعة 1.2 مليون فدان من الارز ينتج ما يقرب من 3.5 مليون طن قش أرز، نصف هذه الكمية يستهلكوا في أغراض خاصة بالزراعة، ويتبقى 1.5 مليون طن ليس لهم فائدة، ونتيجة أن الفلاح يريد البدء في الزراعة مرة أخرى، يقوم بتجميع قش الأرز وينتظروا فإذا جاء ممثلين عن الزراعة والبيئة يتركونه لهم، وإذا لم يحدث ذلك يتخلصون منه بواسطة الحرق.

هل نجحت وزارة البيئة في التخلص من قش الأرز كما تعلن في بيناتها الرسمية أم أن ذلك الأمر غير حقيقي؟

لم يتم القضاء على السحابة السوداء، حيث أن جميع عمليات تدوير قش الأرز التي تمت من إجمالي 1.5 مليون فدان لا تتجاوز 300 ألف طن، ولا يظهر أثر نتيجة تدوير هذه الكمية المحدودة، فهي لا تمثل ثلث كمية السحابة السوداء التي تتكون بسبب حرق قش الأرز، لكن دعنا نشير إلى أن هناك سحابة مستمرة طوال العام فوق المدن المصرية نتيجة تلوث الهواء، لكن يزداد هذا السواد نتيجة تكون الهباب الناتج عن حرق قش الأرز حيث يلتصق ببخار الماء فيتم تشكيل ستارة سوداء وهو ما يعرف بالسحابة السوداء.

ما هي الطرق التي بإمكانها مواجهة السحابة السوداء والقضاء عليها نهائيًا؟

لابد من تنفيذ ثلاثة برامج متوازية، الأول تقليص زراعة الأرز في جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب المياة القليلة وحرق قرش الأرز، وبعد ذلك يتم تنفيذ برنامج لشركات متخصصة وليست حكومية، حيث أن ذلك أفضل من الاعتماد على وزارتي الزراعة والبيئة، إذ أنهما لن يستطيعا التعامل مع الفلاحين، لكن عندما يكون هناك شركات متخصصة تدير المكابس، وإذا دفعت الحكومة للفلاح 150 جنيها للطن من قش الأرز، لن يفكر نهائيا في حرقه، كما لابد من تنفيذ برنامج تشجيع صناعات تدوير المخلفات في القرى والمدن المصرية، ودعنا نشير إلى أن هناك من يقوم بحرق المخلفات في الشوارع، وهناك من يحرق قش الارز، وهناك من يحرق بقايا الأوراق الناشفة لقصب السكر، ولكن للأسف لا يهتم أحد بالحديث عن السحابة التي تنتج في الصعيد بسببها، وذلك نتيجة بعدها عن الدلتا، ولذلك لابد من البدء في صناعة تدوير المخلفات الزراعية، وتشرف الجمعيات الزراعية عليها، وتتكون شركات بين الشباب من خلال الاعتماد على تمويل 200 مليار جنيه الذي خصصهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الشباب، ولابد من تشجيع الحكومة للشركات الصغيرة في القرى المصرية.

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كيف ترى تعامل الحكومة مع المشكلة؟

التعامل الحكومي الذي ينتظر الحريق حتى يأمر بإطفائه لن يفيد في أزمة السحابة السوداء، حيث لابد من وضع برنامج مسبق، بحيث يتحرك الصندوق الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة وهيئات التمويل من البنوك لعمل مشروعات صغيرة في المحافظات التي يزرع فيها قش الأرز وقصب السكر، وهي مشروعات تعمل على تدوير المخلفات، والتي يتم الاستفادة منها في السماد العضوي والأعلاف، لكن يجب الإشارة إلى أن وزارة الزراعة تقدم بعض المساعدات في هذا الإطار مع الفلاحين، لكن يحدث ذلك بشكل فردي، وعندما يكون هناك شركات يشرف عليها الشباب ستحقق نجاحًا كبيرًا في هذا الملف.

ما تعليقك عن حديث وزارة البيئة بأنها تستخدم الأقمار الصناعة لرصد مناطق حرق قش الأرز؟

نحن لسنا بحاجة لأقمار صناعية، هذا الحديث إذا لم نكن نعلم أماكن الحرائق، إنه أمر مضحك للغاية، ولا داعي لإستخدام الأقمار الصناعية في عملية الرصد، نحن نتحدث عن مشكلة تظهر للعيان في جميع محافظات مصر، وهذا الأمر لا يعقل حيث أننا لن نستخدم طائرات الهيليكوبتر عن عمليات الإطفاء، نحن بحاجة في أن يكون لدينا مسؤول في كل وحدة محلية، وأن يتم توفير مكابس كافية في كل قرية للتخلص من قش الأرز، والتي لا تقل عن 30 مكبس في كل قرية.