فرج عامر : رسالة الأزهر عالمية لحماية حقوق الانسان فى العالم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الأزهر الشريف أكد للعالم كله أن رسالته عالمية، وأنه يحمى جميع مسلمى العالم ولايصمت أبداً عن أى انتهاكات يتعرض لها المسلمون وغيرهم فى أى دولة فى العالم باعتبار أن حقوق الانسان هى لكل من يعيشون على أرض الله دون التفرقة بين دياناتهم أو جنسياتهم أو أعراقهم.

وأشاد النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، بموقف الازهر الشريف وامامه الأكبر الدكتور احمد الطيب ودفاعه عن مسلمى الروهجينا، قائلًا: «موقف الأزهر الشريف من الانتهاكات العرقية ضد مسلمى الروهجينا بميانمار كان واضحا وحاسما وقويًّا وأكد للراى العام العالمى ولجميع المنظمات الإقليمية والدولية، إنه عار وخزى على وجوههم صمتهم المريب ضد مايحدث من انتهاكات بشعة وغير مسبوقة فى تاريخ الانسانية وليس ضد مسلمى الروهجينا ولكن ضد ابسط حقوقهم الانسانية للعيش فى أمن وسلام واستقرار مثل بقية شعوب العالم.

شاهد أيضا

وأعرب عامر عن أسفه الشديد لصمت العالم ووقوف دوله ومنظماته تتفرج على مايحدث للمسلمين الأبرياء داخل ميامنار خاصة بعد هذا الموقف الرائع من الأزهر الشريف، مطالبًا جميع دول العالم خاصة الدول الإسلامية ان تقف جميعها بجانب مؤسسة الأزهر الشريف فى موقفها الرافض للاعتداءات التى يتعرض لها مسلمى الروهينجا والإسراع فى إنقاذهم من عمليات القتل وسفك الدماء وتشريدهم دون أى ذنب ارتكبوه.

كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قال إن هذا الموقف الذى ترفضه جميع الأديان، سوف يسطر تاريخاً من العار لن يمحوه الزمن لميانمار، وانطلاقاً من المسئولية الدينية والإنسانية للأزهر الشريف، والتزامه برسالته العالمية لا يمكنه أن يكون مكتوفى الأيدى أمام هذه الانتهاكات الإنسانية.