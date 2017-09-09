توقيع عقد ملكية أرض بين محافظة بورسعيد وشركة هندية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وقَع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عقد ملكية أرض مع مسئولي مصنع "تي سي آي سنمار" لإنتاج الكيماويات والبتروكيماويات التابع شركة "سنمار" الهندية بشأن نقل ملكية أرض المصنع لهم.

وأكد "الغضبان"، خلال كلمته، على أن توقيع العقد جاء بناءً على توصية لجنة فض المنازعات، موضحًا أن الشركة كيان كبير استثماراته تقارب مليار و300 مليون دولار بجانب توسعات بقيمة 300 مليون دولار ويعمل به أكثر من ألف عامل بمرتبات مميزة.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن المحافظة جاذبة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وبها كافة المميزات والإمكانات التي جعلتها قاطرة التنمية في مصر كلها خاصة مع المشروعات العملاقة التي تشهدها منطقة شرق بورسعيد.