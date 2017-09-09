«تماثيل أوشبتي ومومياوات ومجوهرات».. محتويات مقبرة الصائغ بالأقصر

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لم يمر سوى 5 أشهر عن إعلان اكتشاف مقبرة مستشار المدينة بالأسرة الثامنة عشر أو "سرحات" بمنطقة ذراع أبو النجا بمدينة القرنة غرب الأقصر، على يد عمالة مصرية خالصة في منتصف أبريل الماضي، حتى أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني عن اكتشاف جديد على يد البعثة المصرية العاملة بتلك المنطقة.

وكانت وزارة الآثار تعتمد قديمًا على البعثات الأجنبية في الحفائر والاكتشافات، و كانت البداية في العام الحالي، باكتشاف مقبرتين حتى الآن، ومازال العمل جاري على اكتشافات جديدة.

وقال وزير الآثار: إن "إحدى عالمات الآثار الألمانيات قامت سابقًا باكتشاف عدة مقابر وترقيمها دون دخولها أو معرفة ما تحتويه"، مشيرًا إلى وضعها رقم "كامب 390" على تلك المقبرة.

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وأوضح أن البعثة المصرية قامت بفتح المقبرة لاكتشاف ما بداخلها، حيث عثر على تابوت خشبي يعود إلى الدولة الوسطى، ومومياوات لأصحاب المقبرة، حيث تضمنت صائغ كتاجر وصانع مجوهرات، ويدعى "أمونحات"، وعاش في منتصف الأسرة الثامنة عشر، أي القرن الـ15 قبل الميلاد، وزوجته "أمنحتب"، ونجلهما "نب نفر"، و مجموعة من الفخار، وتماثيل الأوشبتي الصغيرة، وبعض الحلي والمجوهرات المتعلقة بأصحاب المقبرة، وقناع جنائزي، وأختام جنائزية.

وأضاف أنه تم العثور على مجموعة من الخردوات والتوابيت بحالة جيدة في آبار الدفن، تعود لعصر الأسرتين الواحدة والعشرين والثانية والعشرين، في القرن العاشر والحادي عشر قبل الميلاد.