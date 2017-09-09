قوانين «الصيت ولا الغنى».. نواب أعلنوا عن قوانين مثيرة للجدل ولم يقدموها

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مع نهاية كل دور انعقاد يصدر مجلس النواب تقريرًا خاصًا بإنجازاته في هذا الدور، حيث يعدد من خلاله عدد القوانين التي أصدرها وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات وغيرها من الأدوات الرقابية التي استخدمها النواب في هذه الفترة، ودائمًا ما يخلو هذا التقرير المعنون دائما "بإنجازات مجلس النواب" من أي أخطاء أو تقصير من جانب البرلمان ونوابه.

ويبدو هذا طبيعيًا، فأي مؤسسة في الدولة دائمًا ما تحبذ الحديث عن إنجازاتها فقط، لكن خلال الفترة الماضية أثار بعض النواب حالة من البلبلة في الشارع المصري نتيجة مشاريع القوانين، التي أعلنوا عن تشريعها، كتلك المتعلقة بإخصاء المتحرش أو تنظيم الأزهر وغيرها الكثير من مشاريع القوانين، والتي كان يتوجب على البرلمان أن يضمها ضمن تقريره تحت بند مشروعات "الصيت ولا الغنى".

تجريم الأسماء الأجنبية

فلم يكن إعلان النائب بدير عبد العزيز، عن مشروع قانون لتجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو شاذة، هو القانون الأول من نوعه الذي أثار موجة من الانتقادات تارة والسخرية تارة أخرى، حيث يهدف المشروع الذي أعلن عنه بدير -ولم يتقدم به- إلى منع توثيق الأسماء الغريبة عن المجتمع الشرقى، وتغريم الوالد فى حالة الإصرار على التسمية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف، وبالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

توثيق الخطوبة

وسبقته النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية، بإعلانها تقديم مشروع قانون خاص بتوثيق الخطوبة ومعاقبة الفاسخ بهدف ضمان الجدية والحفاظ على حرمة البيوت، والحفاظ على كرامة الأسرة. وينص المشروع -حسب ما أعلنت النائبة- على إقامة عقد موثق بين أهل العروسين، يثبت فيه مدة الخطوبة وقيمة الشبكة والمهر وفي أثناء الانفصال سيكون هناك شرط جزائي على المتسبب في فسخ الخطوبة، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكل التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها.

نقل الجثامين بالخارج

وتأتي النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في المرتبة الأولى كصاحبة مشروعات قوانين لم تتقدم بها رسميًا للمجلس، واكتفت بإثارتها إعلاميا فقط، حيث أعلنت في مارس الماضي عن إعدادها مشروع قانون خاص بنقل جثامين المتوفين بالخارج، وأكدت وقتها أن القرار رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، يجب تعديله، حيث تستلزم الإجراءات الحصول على شهادة فقر كى تتحمل الدولة تكاليف نقل الجثمان وإرسالها إلى السفارة، ثم تنظرها السفارة، ثم تقرر ما إذا كانت جدية من عدمه، كى تقرر أن يتم نقل الجثمان على نفقة الدولة.

ودخلت النائبة وقتها في معركة شرسة مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بسبب هذا القانون، خاصة بعد توقيع الوزيرة بروتوكول تعاون مشتركًا مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة مصـر الخيـر بهدف التعاون المشترك فيما بين أطرافه الثلاثة لوضع آلية تضمن بموجبها مؤسسة مصر الخير تحمل نفقات تجهيز ونقل المتوفى من المكان الموجود به الجثمان إلى أن يصل إلى مدفنه فى أرض الوطن داخل جمهورية مصر العربية.

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وأكدت عجمي وقتها أنها بدأت في الإعداد لمشروع القانون قبل أن تعلن نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن البروتوكول الخاص بنقل الجثامين، لكن حتى الآن لم تقدم هذا القانون الذي أثارت به الجدل وشنت هجومًا حادًا على الوزيرة بسببه.

أعلنت أيضا عجمي، أنها قدمت مقترحا لإقامة نقابة للمصريين العاملين فى الخارج تتبع اتحاد عمال مصر بهدف خدمة جموع المصريين وتقديم الخدمات والتسهيلات التى طالبوا بها، وهو المقترح الذي أثار غضب الاتحاد العام للمصريين بالخارج، حيث أكد في بيان رسمي إن المصريين في الخارج لن يكونوا نقابيين أو حزبيين، وسيظل ولاؤهم الوحيد لجيش مصر والدولة المصرية وقياداتها، وأنهم سيقفون خلف الدولة المصرية وقياداتها دائمًا.

تنظيم النسل

ثالث هذه المشروعات التي أعلنت عنها عجمي ولم تتقدم بها تمثلت في مشروع قانون لتنظيم النسل، حيث يلزم المشروع كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الأقصى، وتُعاقب الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيا.

إخصاء المتحرش

النائبة زينب سالم، أعلنت بعد واقعة التحرش بفتاة الشرقية عزمها إضافة فقرة جديدة بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين، تضاعف من خلالها العقوبة فى حالة العودة إلى ممارسة التحرش حتى تكون إجراء عملية إخصاء للمتحرش".

إعفاء أبناء القادرين من الخدمة العسكرية

النائب الوفدي اللواء بدوي عبد اللطيف، ورغم خلفيته الأمنية الكبيرة إلا أنه أعلن عن مشروع قانون لا يمت للوطنية بشيء، تمثل في إعفاء أبناء القادرين من أداء الخدمة العسكرية مقابل دفع مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه. وإنشاء صندوق خاص لجمع هذه الأموال حصيلة الإعفاء من التجنيد واستغلالها فى الاستصلاح الزراعى، وتوفير مساحة من 5 إلى 10 أفدنة لأبناء الفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها.