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«سولاف» تشيد باستجابة الحكومة لمقترحها بإنشاء قصر ثقافة بقليوب

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«سولاف» تشيد باستجابة الحكومة لمقترحها بإنشاء قصر ثقافة بقليوب «سولاف» تشيد باستجابة الحكومة لمقترحها بإنشاء قصر ثقافة بقليوب

التحرير

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أشادت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بقرار ومحافظ القليوبية بتخصيص قطعة أرض لإنشاء أول قصر ثقافة فى مدينة قليوب، استجابة منهم لاقتراح برغبة تقدمت به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.

وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفيه لها اليوم، أن سكان قليوب يعانون من عدم وجود قصر ثقافة يليق بالمدينة ومبدعيها، أسوة بباقى المراكز الأخرى بالمحافظة، وذلك بسبب الفساد القديم والبيروقراطية المعطِّلة، فضلاً عن معاناة العاملين فى هذا القطاع وضياع حق أصيل للأهالى، فى ظل غياب الاهتمام بالثقافة.

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وأشارت إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى عناية كبيرة بالشباب ويضعهم دائمًا فى المقدمة، لافتة إلى أنه من أبسط حقوقهم أن يكون هناك قصر ثقافة واحد يخدم أكثر من نصف مليون مواطن، لا سيما أن هذا المطلب جماهيرى، وحرمان أهالى قليوب منه يعد انتهاكًا للدستور ومخالفة لنصوصه.

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التحرير

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