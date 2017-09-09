تسيير سفينة سياحية بعد جنوحها أمام مركز سمالوط بالمنيا

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استأنفت سفينة سياحية تقل عددًا من السياح يحملون الجنسية الألمانية، رحلتها النيلية، بعد أن توقفت أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وقال اللواء نبيل منصور السكرتير العام لمحافظة المنيا، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت: إن "سفينة سياحية كانت تقل عددا من السياح بينهم 9 من دولة ألمانيا تم تسييرها ظهر اليوم بعد جنوحها بزمام مركز سمالوط، وأنها تعطلت لعدة ساعات نتيجة اصطدامها بكتلة (طميية) داخل نهر النيل، مما أدى إلى جنوحها وتعطلها".

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وانتقل فريق من الأجهزة التنفيذية والأمنية برئاسة محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، وتم إصلاح العطل بالسفينة، وتوجهت بعد ذلك من مدينة أسوان إلى القاهرة.