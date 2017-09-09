قراءة في أوراق الزمالك مع «نيبوشا» (تقرير)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يلتقي فريق الزمالك مع فريق الإنتاج الحربي في تمام الساعة الثامنة والربع مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

المباراة هي الأولى للزمالك تحت قيادة مديره الفني الجديد المونتينيجري نيبوشا، والذي تعاقد معه النادي لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي أوجستو إيناسيو.

ومن خلال الصفقات الجديدة للزمالك، وطريقة لعب الفيصلي الأردني الذي كان يقوده نيبوشا، يمكن تقديم قراءة بتوقعات لشكل فريق الزمالك أمام الإنتاج.

أبرز النواحي الفنية المتوقع أن تظهر بشكل أفضل للزمالك تتمثل في الزيادة العددية للاعبين داخل الـ18، حيث إن الصفقات الجديدة للزمالك والتي تلعب في مركز الجناح تمتلك هذه الميزة التي تمنح الفريق قوة هجومية أكبر في الكرات العرضية من على الأطراف، وظهر ذلك بشكل واضح خلال لقاء الفيصلي الأردني من خلال زيادة رزاق سيسيه داخل الصندوق مع كابونجو كاسونجو وباسم مرسي، وحتى في لقطة الهدف الثاني كان هناك لاعبون بجانب كابوريا، الذي أحرز الهدف.

كما يمتلك لاعبو الزمالك الجدد على الأجنحة سمة أخرى هي التزامهم بأداء الواجب الدفاعي بنفس قوة أداء الدور الهجومي، وهو أمر كان مفقودًا بشكل كبير مع كل أجنحة الفريق تقريبًا خلال الموسم الماضي.

شاهد أيضا

السمة الثانية في فريق الزمالك، وهي تتعلق بالصفقات، تتمثل في أن اللعب الجماعي سيطغى على أداء الفريق أكثر من الفردية بحكم طبيعة اللاعبين الجدد، الذين ضمهم الأبيض، حيث لا يوجد لاعب يمتلك القدرة على المرور في كرات "واحد على واحد" أو الاحتفاظ بالكرة تحت ضغط بمهارة، فلا يوجد شيكابالا أو مصطفى فتحي، كما أن محمد إبراهيم وأيمن حفني مستبعدان لعدم الجاهزية وتأثرهما بإصاباتهما الأخيرة.

أما السمة الثالثة، حسب طبيعة لعب نيبوشا، فتتمثل في تقارب الخطوط الثلاثة للفريق، وكذلك ممارسة الضغط القوى المنظم على المنافس، لكن أسلوب نيبوشا لا يعتمد على المبادرة بالضغط من الثلث الدفاعي للخصم، إنما من الثلث الأوسط. أما فيما يتعلق بطريقة اللعب، فدائمًا ما يفضل نيبوشا الاعتماد على 4/3/3 أو 4/4/2، الأزمة تكمن في الطريقة الثانية وليست الأولى، لأن المدرب يطبقها بأسلوب "الفلات" بالاعتماد على لاعبي ارتكاز وجناحين في الوسط، وهو أمر يتطلب نوعية من لاعبي وسط الملعب غير موجودة بالزمالك، حيث تحتاج إلى لاعب وسط قادر على الضغط والاستخلاص والبناء والمشاركة في إنهاء الهجمات أيضًا، سواء بصناعة فرص أو تسجيل الأهداف، وهذه النوعية من لاعبي وسط الملعب تكاد تكون نادرة في مصر.

الأمر الثاني الذي تحتاجه هذه الطريقة أجنحة سريعة للغاية بالكرة أو دون كرة في التقدم والارتداد، وهي سمة أيضًا لا تتوفر إلا في عبد الله جمعة فقط، إلا إذا كان نيبوشا سيوجد حلولًا مختلفة للهجوم الزملكاوي مع هذه الطريقة إذا اعتمد عليها بالفعل.

بكل تأكيد لن تظهر كل بصمات نيبوشا على الزمالك في لقاء اليوم، خاصة أن المدرب تولى تدريب الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري، وما زال نيبوشا في مرحلة استكشاف اللاعبين وقدراتهم ومراكزهم وطريقة اللعب الأنسب للاعبين الموجودين في الزمالك، وهو ما يجعله في حاجة إلى الوقت.