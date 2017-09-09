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الهلال الأحمر الليبي : المصريون المعثور على جثثهم في ليبيا ماتوا من العطش (صور)

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مصراوي Masrawy

الهلال الأحمر الليبي : المصريون المعثور على جثثهم في ليبيا ماتوا من العطش (صور)

01:59 م السبت 09 سبتمبر 2017

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كتب- نورا ممدوح:

قال صالح الطيب، منسق شبيبة الهلال الأحمر بمدينة طبرق الليبية، إن الـ13 جثة التي عُثر عليها بمنطقة واحة الجغبوب (جنوب طبرق)، سبب وفاتهم هو الموت من العطش في الصحراء .

وكانت منظمة الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق (شرق)، قد أعلنت أمس الجمعة، العثور على جثامين 13 مهاجرًا غير شرعي، يحملون الجنسية المصرية.

وأوضح الطيب لمصراوي، أنه سيتم دفن هذه الجثامين في الصحراء بعد أن تم العثور على جثثهم في ذات المكان الذي تم العثور فيه على جثث لـ19 مصري من قبل.

وتأتي الواقعة بعد شهرين من عثور السلطات في ليبيا على جثامين 48 مصريًا، لقوا حتفهم في صحراء ليبيا، بالقرب من طبرق، أثناء قيامهم بهجرة غير شرعية.

ومن جانبه قال علاء حضورة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بليبيا، إنه كان هناك بلاغ باختفاء 48 مصريا، وبعد فترة تم اكتشاف 19 جثة لمصريين في الصحراء في شهر يوليو الماضي، وتم توصيف حالاتهم وكان بحوذتهم مستندات خاصة بهم إلا أنه تعذر التعرف عليهم جميعا نتيجة لعوامل التعرية في الصحراء التي أخفت معالمهم .

وتابع حضورة، أنه من الوارد أن يكون هؤلاء ال13 شخص الذين تم العثور عليهم من بين الـ48 شخص المبلغ عنهم، وأنه سيتم دفن هذه الجثامين في الصحراء لأن حالاتهم تكون متعنفة.

وأشار إلى أنه يتعذر التعرف عليهم لإرسالهم إلى لذويهم نتيجة لاختفاء ملامحهم لتعرضهم للمناخ الصحراوي فضلا عن تعرض بعض الحيوانات لهم في الصحراء، ويكون هناك صعوبة لإنهاء الإجراءات الإدارية التي تتم، لذلك يتم دفنهم على الفور.​

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