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وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعا مع الدكتور علي جمعة

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مصراوي Masrawy

وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعا مع الدكتور علي جمعة

01:48 م السبت 09 سبتمبر 2017

وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعا مع الدكتور علي جمعة

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- عبد الله قدري:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إنه سيجتمع بعد قليل مع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وأضاف وزير التربية والتعليم في كلمته بالجمعية العمومية غير العادية للمعلمين أن مفتي الجمهورية السابق سيمد الوزارة بمجموعة من الكتب من قبل جمعية الخير في إطار تعاون الجمعية مع الوزارة.​

 

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