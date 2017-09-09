وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعا مع الدكتور علي جمعة

كتب- عبد الله قدري:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إنه سيجتمع بعد قليل مع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وأضاف وزير التربية والتعليم في كلمته بالجمعية العمومية غير العادية للمعلمين أن مفتي الجمهورية السابق سيمد الوزارة بمجموعة من الكتب من قبل جمعية مصر الخير في إطار تعاون الجمعية مع الوزارة.​