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وصول 23 ألف حاج على 90 رحلة من الأراضي المقدسة

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مصراوي Masrawy

وصول 23 ألف حاج على 90 رحلة من الأراضي المقدسة

01:47 م السبت 09 سبتمبر 2017

وصول 23 ألف حاج على 90 رحلة من الأراضي المقدسة

وصول 23 ألف حاج

كتب- طه عبيد:

نقلت شركة للطيران حوالي 23 ألف حاجا من الأراضي المقدسة منذ بدء الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام علي متن 90 رحلة جوية من المطارات إلى القاهرة وباقي المطارات المصرية، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة لعودة أكثر من 70 ألف حاج علي 320 رحلة جوية، وينتهي موسم عودة الحجاج في 22 من شهر سبتمبر من مطار جده الدولي، ويوم 25 من مطار المدينة المنورة.

وتقوم الشركة اليوم السبت بتسيير ١١ رحلة جوية تقلع من مطار جدة، تنقل ٢٨٠٠ حاج إلى مطار القاهرة الدولى، متضمنة رحلة خاصة لعودة حجاج باماكو بجمهورية مالي، وبعض حجاج التضامن والقرعة والسياحة والأفراد والأجانب والترانزيت، بينما تقلع ٩ رحلات جوية من مطار المدينة المنورة، لعودة أكثر من ٢٠٠٠ حاج من حجاج التضامن والقرعة، فضلًا عن حجاج بعض الهيئات والبعثات والسياحة والعمل وحج الأفراد والأجانب. ​

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