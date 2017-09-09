أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فان جال: مانشستر يونايتد طعنني من الخلف

Google+ Print
فان جال: مانشستر يونايتد طعنني من الخلف فان جال: مانشستر يونايتد طعنني من الخلف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اتهم المدرب الهولندي لويس فان جال بطعنه من الخلف عند إقالته من أجل تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلفًا له على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتولي فان تدريب مانشستر يونايتد في عام 2014 خلفًا لديفيد مويس، قبل أن تتم إقالته بعد يومين فقط من قيادة مانشستر للتتويج بأول ألقاب الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 2004.

وأوضح فان جالي، أنه كان يعاني من ضغط كبير، وفي ذلك التوقيت بدأت إدارة مانشستر خداعه من خلال محاولة التعاقد مع مورينيو منذ شهر يناير في منتصف الموسم، مشبهًا الأمر بالفيلم السينمائي.

شاهد أيضا

وأكد فان جال، أن خسارة منصبه في مانشستر يونايتد هي أكبر أمر محبط حدث له في مشواره، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يرحل بصورة أفضل من تلك حال أخبرته الإدارة برغبتها في التعاقد مع مورينيو.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن إدارة مانشستر أخبرته بأمر الإقالة، بعدما تم تسريبها في وسائل الإعلام، وكان من الممكن إخباره مبكرًا برغبتهم وحينها كان سينهي الموسم على أفضل شكل ويترك المهمة لمورينيو دون أن يكلف الإدارة دفع أجره لعام إضافي، ولكن التعامل السيئ معه أجبره على الحصول على أجره بالكامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»