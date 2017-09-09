فان جال: مانشستر يونايتد طعنني من الخلف

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اتهم المدرب الهولندي لويس فان جال بطعنه من الخلف عند إقالته من أجل تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلفًا له على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتولي فان تدريب مانشستر يونايتد في عام 2014 خلفًا لديفيد مويس، قبل أن تتم إقالته بعد يومين فقط من قيادة مانشستر للتتويج بأول ألقاب الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 2004.

وأوضح فان جالي، أنه كان يعاني من ضغط كبير، وفي ذلك التوقيت بدأت إدارة مانشستر خداعه من خلال محاولة التعاقد مع مورينيو منذ شهر يناير في منتصف الموسم، مشبهًا الأمر بالفيلم السينمائي.

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وأكد فان جال، أن خسارة منصبه في مانشستر يونايتد هي أكبر أمر محبط حدث له في مشواره، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يرحل بصورة أفضل من تلك حال أخبرته الإدارة برغبتها في التعاقد مع مورينيو.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن إدارة مانشستر أخبرته بأمر الإقالة، بعدما تم تسريبها في وسائل الإعلام، وكان من الممكن إخباره مبكرًا برغبتهم وحينها كان سينهي الموسم على أفضل شكل ويترك المهمة لمورينيو دون أن يكلف الإدارة دفع أجره لعام إضافي، ولكن التعامل السيئ معه أجبره على الحصول على أجره بالكامل.