وكيل "زراعة البحيرة" للفلاحين عن قش الأرز: "القمر الصناعي بيصور كل حاجة"

البحيرة – أحمد نصرة:

حذر المهندس سمير الحلاج وكيل الوزارة الزراعة، مزارعي وفلاحي محافظة البحيرة، من ارتكاب المخالفات بحرق قش الأرز، قائلًا: "القمر الصناعي مش بيسيب صغيرة ولا كبيرة إلا وبيصورها".

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت، مع الدكتور عصام عامر، رئيس الإدارة المركزية لخطط العمل البيئي بوزارة البيئة، لبحث سبل تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتي البيئة والزراعة من خلال 3 محافظات بينها البحيرة للحد من السحابة السوداء.

وشدد الحلاج على ضرورة الحد من السحابة السوداء والتصدي بشدة لكل من يحاول حرق قش الأرز، مع عمل المحاضر اللازمة، موضحًا أن مديرية الزراعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لذلك، مع تخصيص رقم "واتس آب" يضم كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة لمراقبة ومتابعة أعمال المنظومة أولًا بأول والتحرك الفوري في حال استدعاء الأمر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أنه تم التنبية على كافة الإدارات بالمحافظة بضرورة العمل بكفاءة عالية للتصدي لهذه الظاهرة، مع توعية المزارعين بكيفية الاستفادة من تدوير قش الأرز من أجل الصالح العام والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور عصام عامر، إنه تم توفير كافة المعدات لتدوير قش الأرز في كافة المحافظات وخاصة البحيرة التي يبلغ متوسط المساحة المنزرعة بالأرز بها من 180 إلى 200 ألف فدان.