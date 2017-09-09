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الدقهلية تلجأ للوافدين والعائدين من الإجازات لسد العجز في الأطباء

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الدقهلية تلجأ للوافدين والعائدين من الإجازات لسد العجز في الأطباء

01:56 م السبت 09 سبتمبر 2017

الدقهلية تلجأ للوافدين والعائدين من الإجازات لسد العجز في الأطباء

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم السبت، سد العجز من الأطباء بمستشفيات القطاع الشمالي للمحافظة، بندب جميع الأطباء الوافدين والعائدين من الإجازة للعمل بتلك المستشفيات لمدة 6 أشهر وتوزيعهم على المستشفيات الأخرى حسب رغبتهم.

وكلف المحافظ، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمستشفى المطرية المركزي، وإصلاح جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية المعطلة بها خلال أسبوعين كحد أقصى، على أن يتم تسليمها للجهة المسؤولة عن الصيانة الدورية وتشغيل وصيانة الأسانسيرات بالمستشفى.

وأمر الشعراوي، بتسيير قافلة طبية علاجية تبدأ عملها يوم السبت المقبل 16/9 وحتى 19/9 على أن تقوم بإجراء جميع العمليات الجراحية في كل التخصصات.

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