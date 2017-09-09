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تكريم كمين أمني ضبط تشكيلا عصابيا انتحل صفة قوات شرطة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

تكريم كمين أمني ضبط تشكيلا عصابيا انتحل صفة قوات شرطة بالقليوبية

01:53 م السبت 09 سبتمبر 2017

تكريم كمين أمني ضبط تشكيلا عصابيا انتحل صفة قوات شرطة بالقليوبية

تكريم كمين أمني ضبط تشكيلا عصابيا

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كرم اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، الكمين الأمني المعين أعلى الطريق الدائري، والمكون من ضابط مباحث الطرق والمنافذ ومجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي، وشرطة النجدة فرع شبرا الخيمة، لضبطهم تشكيل عصابيًا انتحل صفة ضباط الشرطة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا أنه أثناء مرور النقيب معتز فؤاد ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، المعين خدمة القول الأمني في الطريق الدائري، والقوة المرافقة بمنطقة أرض أم بيومي، شاهد سيارة ملاكي تابعه لشركة "أ" متوقفة وبجوارها "توك توك" يستقلها 3 أشخاص، وباستطلاع الأمر تبين قيام مستقلي الـ"توك توك"، باستيقاف السيارة وبداخلها قائدها وبصحبته "هاجر. ن" 24 عامًا، مغربية الجنسية، منتحلين صفة رجال الشرطة ويرتدون الملابس المدنية، واستولوا منها على حقيبة اليد خاصتها وبداخلها بعض الأوراق ومبلغ مالي 6600 جنيه.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وهم "محمد. ص" 30 عامًا، سائق، "ناصر" 35 عامًا، سائق، و"محمد. ج" 25 عامًا، سائق "توك توك"، وبحيازتهم جهاز لاسلكي، بينما فر باقي المتهمين هاربين.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقيام قائد السيارة بالاتفاق مع المتهمين المضبوطين، وآخرين فرا هاربين حال ضبطهما.

عقب تقنين الإجراءات، باستهداف المتهمين تم ضبط المتهم الرابع وتبين هروب الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وأضافوا قيامهم بالاتفاق مع قائد السيارة على ارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 18970 جنح مركز قليوب لسنة 2017.

تكريم كمين أمني ضبط تشكيلا عصابيا (1)

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