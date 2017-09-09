وزير الزراعة: 2100 جنيه السعر الاسترشادي لقنطار القطن هذا العام

الفيوم – حسين فتحى:

أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، أن السعر الاسترشادي لقنطار القطن هذا العام بلغ 2100 جنيه كحد أدنى لتوريد القطن من المزارعين بالفيوم، مؤكدا أن القطن المصري معروف بجودته العالمية وتسعى الوزارة من خلال خطوات مدروسة إلى إعادته لسابق عهده في السوق العالمي وتجاوز مشكلات التلوث التي أثرت على تصدير المحصول إلى الخارج.

وأضاف البنا، أن الوزارة تسعى إلى زيادة المساحة المنزرعة للمحصول من 220 ألف فدان هذا العام إلى 500 ألف عام 2019، وتم الاتفاق مع وزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة لتطوير صناعة الغزل والارتقاء بالمصانع، كما قررت الوزارة حوافز تشجيعية للمزارعين الذين ينتجون أكثر من 10 قناطير، لافتا إلى أن إنتاج القطن يسهم في تقليل فجوة الأعلاف وفجوة إنتاج الزيوت.

واعترف الوزير بأن العام الماضي هو الأسوأ منذ عهد محمد علي من حيث إن المساحة التي تم زراعتها بالقطن بلغت 149 ألف فدان فقط.

وأكد وزير الزراعة أهمية عودة القرى المنتجة واستغلال المزايا النسبية لكل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، من خلال تدريب الشباب على إقامة مشروعاتهم الصغيرة لتقليل الفجوة الموجودة في الغذاء، وقال إنه تم الاتفاق مع محافظة الفيوم لتدريب الشباب على هذه المشروعات، مشير إلى أن الوزارة تسعى لتطوير الميكنة الزراعية لتقليل الإنفاق وتنظيم حملات قومية إرشادية لتوعية المزارعين، والبحث عن أصناف عالية الإنتاجية ومقاومه للحشرات وظروف المناخ.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة والقيادة السياسية مهتمة بالمزارعين وتتبنى الدولة استراتيجية شاملة لدعم الفلاح مثل مشروع "كارت الفلاح" الذي سيحدث نقلة نوعية في ربط الحيازات وأصحابها بوسائل التكنولوجيا، وصندوق تكامل الفلاح، موضحا أن مظلة التأمين الصحي الشامل تشمل جميع مواطني الجمهورية بما فيهم الفلاحين والمزارعين وتم عرض المشروع على مجلس الوزراء وسيتم رفعه إلى مجلس النواب لإقراره.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالفيوم من صنفي "جيزة 90" و"جيزة 95" تبلغ أكثر من 13 ألف فدان، ومتوسط إنتاج الفدان بلغ من 8 إلى 11 قنطارًا، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 6 مراكز لتجميع الأقطان بمركزي سنورس وطامية، وهى سنورس ثان، ومطرطارس، والسعيدية، وأبوطالب، ومعصرة صاوي، والروضة، وذلك بهدف التيسير على الفلاحين في عمليات التسويق، جاء ذلك خلال زيارة وزير الزراعة للفيوم اليوم السبت، لافتتاح موسم جني القطن الذي يتواكب مع احتفالات مصر بعيد الفلاح.