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ضبط 105 قطع سلاح ومئات الطلقات في المنيا

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مصراوي Masrawy

ضبط 105 قطع سلاح ومئات الطلقات في المنيا

01:46 م السبت 09 سبتمبر 2017

ضبط 105 قطع سلاح ومئات الطلقات في المنيا

مديرية أمن المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

كثفت مديرية أمن المنيا من حملاتها لنوع الأسلحة النارية غير المرخصة، وكشفت تقارير أمنية عن ضبط 105 قطع سلاح نارية خلال 8 أيام فقط، تخللتها فترة عيد الأضحى المبارك، الذي لم تتوقف فيه الحملات الأمنية.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي، بنجاح عدد من الحملات والمأموريات الأمنية، في ضبط وتحريز 105 قطع سلاح نارية، و 236 طلقة متنوعة، خلال 8 أيام فقط هي الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وأوضح التقرير الأمني أن الأسلحة المضبوطة عبارة عن 8 بنادق آلية، 31 بندقية خرطوش، رشاش واحد، بندقية نصف آلية واحدة، بندقيتي رصاص، 11 مسدس، 51 فرد محلي خرطوش الصنع، بالإضافة لعدد 236 طلقة متنوعة ما بين الآلي والخرطوش.

وكشف مصدر أمني رفيع بمديرية أمن المنيا، عن أن الأسلحة المضبوطة نتاج حملات لنزع الأسلحة وعمليات استهداف لخصومات ثأرية، لم يتم إقرار صلح بين أطرافها.

وأضاف المصدر الأمني أن جميع الوقائع تحرر محاضر فورية بها فور الضبط، ويتم إحالة المتهمين فيها لجهات التحقيق، المتمثلة في النيابة العامة قبل الإحالة للجنايات.

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