"حسن علي".. رحلة مصري سافر للعمل وقتلته صحراء ليبيا

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

دفعه الفقر والرغبة في البحث عن مصدر جديد للرزق، للسفر إلى ليبيا، أراد أن يطعم أولاده، حتى ولو خاطر بحياته. الجزء غير المعلن في قصة "حسن علي أحمد أحمد" 41 عامًا، من الإسماعيلية، أنه كان يريد البدء في حياة جديدة، بمكان جديد، لكن الأكيد الآن أنه لاقى حتفه في طريق "ذهاب بلا عودة".

"حسن علي" عامل بناء، من الإسماعيلية، كان ضمن 13 مصريًا، تعطلت سيارتهم في الصحراء بعد اجتيازهم الحدود المصرية، إلى ليبيا، نشرت السلطات الليبية أوراق ثبوتيتهم، أمس الجمعة، عقب عثور دوريات المنطقة العسكرية "طبرق"، على جثثهم، بمسافة 310 كيلو متر جنوب غرب طبرق.

"حسن" من مواليد عام 1976، من أبناء الجزيرة الخضراء، بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، عامل بناء ومحار ونقاش، كان بين الضحايا، تاركًا خلفه أسرة مكونة من 5 أشخاص زوجته و4 أبناء.

قال أحد أبناءه لـ"مصراوي": "سافر والدي ثاني يوم عيد الفطر، تركنا ليبحث عن مصدر للرزق وفرصة عمل، وعلى مدار شهرين ونصف، لم يصل لنا أي أخبار عنه، وحاولنا طوال هذه الفترة البحث وسؤال الأصدقاء والأقارب عنه لكن دون جدوى".

وأضاف أحد أقارب "حسن"، أنه كان معتاد على السفر حسن إلى ليبيا، وقال: "كان معتاد السفر لليبيا، بحثًا عن باب للرزق، لكنه هذه المرة تغيب بعد قضاء أول يوم عيد الفطر مع أسرته، وكان من المعتاد أن يحدثنا هاتفيًا ويطمنا على سلامته، لكن هذه المرة لم يفعل".

ويقول سيد حمدي، صديقه: "حسن عاش مكافحًا ولم ير من متع الحياة أي شيء، هو عامل يومية عنده 3 أولاد، بنتين وصبي، كان دائم السفر إلى ليبيا بحثًا عن الرزق وبعد الصراع والحرب هناك، رجع إلى مصر واستقر في مسقط رأسه بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة التل الكبير، ولكن مع غلاء المعيشة بحث عن فرصة أخرى للسفر، ومعه ثلاث شبان من قرية الجزيرة الخضراء، لا يعلم مصيرهم حتى الآن إلا الله".

وقال محمد أحمد، أحد جيران "حسن"، إن الجزيرة ودعت في عيد الفطر 3 من أبنائها، حسن، واثنين آخرين لم يصل أي أنباء عنهم، وهم "رضا لطفي برعي غنايم" محار ونقاش، و"محمود حسين عبدالسلام" عامل خرسانة.