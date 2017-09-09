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بالصور.. حملة مرورية تضبط 11 طربة حشيش داخل "توك توك" في شبرا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة مرورية تضبط 11 طربة حشيش داخل "توك توك" في شبرا

01:51 م السبت 09 سبتمبر 2017

ضبط 11 طربة حشيش

كتب – فتحي سليمان:

أوقعت الصدفة بـ"ديلر" شبرا في يد ضباط مباحث المرور أثناء قيادته "توك توك" مخالف؛ حيث عُثر بداخله على 11 طربة حشيش، اثناء سيره بالطريق الزراعي بمنطقة شبرا.

وقاد الرائد سامح خير بمباحث المرور، والعقيد محمد الهادي حملة مرورية بمنطقة شبرًا على الطريق الزراعي نجحت في ضبط الـ"توك توك" مخالف للتراخيص، والمخدرات بداخله، ووجه اللواء عاطف الشاعر مدير مباحث الادارة العامة للمرور باستمرار الحملات الأمنية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

أمر اللواء عصمت الاشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بإحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

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