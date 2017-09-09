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للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة "البسطاوى" في اغتيال "هشام بركات " لـ 19 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة "البسطاوى" في اغتيال "هشام بركات " لـ 19 سبتمبر

01:44 م السبت 09 سبتمبر 2017

إعادة محاكمة البسطاوى في اغتيال هشام بركات

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة البسطاوي غريب المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة 19 سبتمبر .
وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة الدفاع.
كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوى غريب.
ويواجه المتهمون عدة تهم؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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